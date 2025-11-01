أشاد الإعلامي أحمد موسى بحالة «البهجة الرائعة» التي يعيشها الشعب المصري تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددا أن هذا الحدث التاريخي وفر لمصر حملة دعاية عالمية تقدر بـ «مليارات الدولارات».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» أن «الكرة الأرضية كلها تتحدث عن مصر وحضارتها والمتحف الكبير»، مشيرا إلى أن الإعلام الدولي جعل من هذا الحدث خبره الرئيسي.

وأثنى على التفاعل الشعبي الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر في «تريند» ارتداء الزي الفرعوني الذي اجتاح المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن ملايين المصريين، من كبار النجوم إلى المواطنين ، قاموا بتغيير صورهم الشخصية إلى صور بالزي الفرعوني.

ولفت إلى أن أحد المتابعين قام بتصميم صورة له بالزي الفرعوني وأرسلها إليه، قائلا: «أنا بحيي الناس كلها عاملين حالة هائلة، كله بالزي الفرعوني، لقيت صورتي بالزي الفرعوني إيه المشكلة يعني، أنا بشكر كل الناس، أحد المشاهدين الأعزاء عمل لي الصورة وبعتها لي وأنا بحييهم وبشكرهم بجد، ملايين الصور على السوشيال ميديا، كله مصر وحضارتنا، الشعب المصري كله اليوم في حالة بهجة رائعة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية. ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.