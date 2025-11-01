جزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للغيث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بعد موجة جفاف تضرب البلاد منذ أشهر خصوصا الولايات الغربية

أدى جزائريون، السبت، صلاة الاستسقاء طلبا للغيث، جراء موجة جفاف تضرب البلاد منذ أشهر خصوصا الولايات الغربية.

وأقيمت الصلاة في عموم مساجد الجزائر، وشارك فيها مواطنون من مختلف الشرائح بينهم أطفال وشبان وشيوخ كبار، بحسب مراسل الأناضول وإعلام محلي.

كما بثت قنوات تلفزيونية خاصة صلاة الاستسقاء من عدة مساجد، أعقبها دعاء جماعي للمصلين بهطل المطر.

الصلاة أقيمت أيضا عقب تعميم لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أصدرته قبل يومين، وجّه بإقامتها عبر ما يفوق 20 ألف مسجد عبر كافة أرجاء البلاد.

وجاء في تعميم وزارة الأوقاف قبل يومين، أنه "نظرا لتأخر سقوط الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد راسلت كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء السبت التاسعة صباحا".

ودعت الوزارة المصلين إلى "اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء، وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء".

وتعيش مناطق واسعة شمالي الجزائر خصوصا الولايات الغربية جفافا منذ عدة أشهر والتي تعاني شحا مطريا منذ أكثر من خمس سنوات.

وتسببت موجة الجفاف في تأخر حملة الحرث والبذر بهذه المناطق التي يعتمد المزارعون فيها على التساقطات المطرية في ري محاصيلهم، فيما كانت مناطق الشمال الشرقي أقل تضررا.

ودفعت موجة الجفاف المستمرة منذ 2019، السلطات إلى إطلاق مزيد من مشاريع تحلية مياه البحر، ورصت أكثر من 5 مليارات دولار لبناء محطات جديدة بعدة ولايات ساحلية.

البلد العربي يتوفر حاليا على 19 محطة مستغلة لتحلية مياه البحر، كما أقرت الحكومة قبل أسابيع 3 مشاريع جديدة.

وتسعى السلطات لبلوغ إنتاج 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بحلول عام 2030.

وتضم الجزائر 85 سدا بطاقة تخزين تصل 8 مليارات متر مكعب، لكن العديد منها تراجعت مستوياتها وجف بعضها عن آخره خصوصا بمناطق وسط وغربي البلاد.

وتعتزم السلطات تخصيص حصص كبيرة من مياه السدود للري الزراعي، بينما تعتمد على محطات التحلية في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.