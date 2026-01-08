مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على منع ترامب من أي عمل عسكري ضد فنزويلا

أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن مجلس الشيوخ وافق على المضي في قرار حزبي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام القوة العسكرية "داخل فنزويلا أو ضدها" ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الكونجرس.

وجاءت الموافقة، بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على إجراء صلاحيات الحرب بعد مناشدة غير ناجحة من جانب القادة الجمهوريين لإحباطه والاحتفاظ بسلطة ترامب، وذلك بينما يهدد بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا.

كان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى «إدارة» البلاد مؤقتًا، وذلك بعد أن أمر الأسبوع الماضي بتنفيذ عملية عسكرية للقبض على الزعيم نيكولاس مادورو وتسليمه.

وقاد تقديم القرار السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، بمشاركة كلٌّ من السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا. وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وبحسب "نيويورك تايمز"، بدا ترامب وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا، داعيا زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".