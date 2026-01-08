سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، 5 فلسطينيين بينهم طفلان شقيقان، في غارتين استهدفتا خيمة نازحين ومدرسة إيواء جنوبي قطاع غزة وشماله.

ففي خان يونس جنوبي القطاع، لقي 4 فلسطينيين بينهم طفلان شقيقان، مصرعهم بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين.

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في غزة، عبر بيان مقتضب: "3 شهداء بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس".

ونقل مراسل الأناضول عن مصدر طبي بمستشفى ناصر، وصول جثامين 3 فلسطينيين (سيدة وطفلان) جراء القصف الإسرائيلي، وهم: ليان أبو شقرة، وعبد الله وعمر العبادلة (5 و7 سنوات).

وفي وقت لاحق، قالت مديرية الخدمات الطبية في غزة، إن "عدد شهداء القصف الإسرائيلي على الخيمة ارتفع إلى 4".

من جهتها، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت خيمة النازحين الواقعة في شارع 5 بمواصي خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، قُتل شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين.

وأفادت مديرية الخدمات الطبية في بيان، بأن طواقمها "نقلت شهيدا و8 مصابين بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية"، فيما قال شهود عيان إن الغارة الإسرائيلية أدت لاشتعال حريق في المدرسة تمت السيطرة عليه.

ولاحقاً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة طالت مناطق شمال غربي مدينة غزة، سمع صداها في أنحاء واسعة بالمدينة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية، أن 4 غارات على الأقل استهدفت منطقة "موقع بدر" التي تضم مخيمات للنازحين.

وفيما لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء تلك الغارات، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر النازحين في المنطقة بالإخلاء قبل شن الغارات، ما تسبب بحركة نزوح وحالة هلع في صفوفهم.

كما أفادت مديرية الخدمات الطبية بغزة في بيان مقتضب، بإصابة 3 فلسطينيين باستهداف مسيرة من نوع "كواد كابتر" إسرائيلية مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وارتفع إلى 7 عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ صباح الخميس في مختلف مناطق القطاع.

فقد استشهدت طفلة بإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مخيم جباليا (شمال)، فيما لقي شاب مصرعه جراء إلقاء طائرة مسيرة "كواد كوبتر" قنبلة بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

كما أصيب شاب فلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بحسب شهود عيان.

ووقعت جميع الحوادث في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025، حيث تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.