وزير خارجية البحرين والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا يبحثان التطورات الإقليمية

التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى تركيا المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس براك، وذلك بمناسبة زيارته إلى البحرين للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمنتدى حوار المنامة 2025.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة، والجهود التي يبذلها البلدان لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في دعم التنمية والازدهار وخدمة المصالح المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تم تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوتر والتصعيد عبر الحوار والتسويات الدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لإحلال السلام الشامل والمستدام لصالح جميع شعوب المنطقة.





