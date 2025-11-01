الأهلي يكشف سبب غياب بن رمضان عن مواجهة المصري

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، سبب استبعاد التونسي محمد علي بن رمضان، نجم وسط الفريق من القائمة التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي، غدا الأحد، في الجولة 12 من الدوري الممتاز.

أشار وليد صلاح في بيان رسمي اليوم السبت إلى أن استبعاد بن رمضان بسبب معاناته من إجهاد في عضلات الخلفية، موضحا أن الجهاز الفني وبالتشاور مع الجهاز الطبي، فضل منح اللاعب الراحة اللازمة تجنب تفاقم الإصابة.

وانضم بن رمضان لقائمة غيابات الأهلي التي تضم إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد رضا، مصطفى العش، وأشرف داري ومحمد شريف، وحمزة علاء، وأحمد عابدين.

في المقابل، ضمت قائمة الأهلي لمواجهة المصري 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.