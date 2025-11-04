مصطفى وزيري: الزائرون والباحثون يقفون إجلالًا للمتحف المصري الكبير بوصفه منارة ثقافية وترفيهية

قال الدكتور مصطفى وزيري عالم المصريات والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم في القرن الـ21، معلقًا: "كل الزائرين والباحثين والدارسين يفهمون بيقفوا إجلالا واحترامًا وتقديرًا لهذا المتحف المنارة الثقافية الترفيهية ".



وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الإثنين، أن المتحف المصري الكبير يجمع تاريخ حضارة واحدة من من البداية للنهاية مشيرًا إلى وجود آثار من عصور من قبل التاريخ وعصر الأسرات والدول (القديمة والوسطى والحديثة) والمتأخر بالإضافة للفترتين اليونانية والرومانية.



وأشار إلى الخدمات غير السياحية المقدمة داخل المتحف المصري الكبير، من المطاعم ومتاحف الأطفال اهتمامًا براحة السائح أثناء تجوله بين القاعات، بجانب اعتمادهم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، مؤكدًا أنه يراعي كافة المعايير الفنية الثقافية السياحية التكنولوجية الآثرية في العالم.



ووجه الأنظار إلى الموقع المميز للمتحف المصري الكبير بين جبانة منف وأهرامات الجيزة معلقًا: "السائح واقف بيتفرج على أيقونتين هما أحدث بناء في العالم وأقدم وأشهر هرم فيه ويربطهم ممشى سياحي حرفي الصنع ممثلًا مشي من القدم للحداثة".



وتأتي هذه التصريحات على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير بداية نوفمبر الجاري، والذي مثّل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.



وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.



ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.