السفير المصري في جيبوتي: افتتاح فرع بنك مصر يعزز التعاون بين البلدين

قال عبدالرحمن رأفت سفير مصر في جيبوتي، إن افتتاح فرع البنك المصري بدولة جيبوتي جاء نتيجة الزيارة الرئاسية السابقة لها في إبريل الماضي، موضحًا أن البيان المشترك بين البلدين ركز على المحور التجاري الاقتصادي.



وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة آخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، أن بنك مصر لا يمثل مؤسسة مالية وحسب، بل هو امتداد لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدين تجمعهما علاقات وطيدة.



وأشار إلى التواجد المصري داخل جيبوتي، في الموانئ والمناطق الحرة، وقطاع الطاقة، باعتبارها دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أن افتتاح البنك سيعزز من عمق هذه العلاقات الإقليمية الاقتصادية.

يذكر أن هذا الافتتاح جاء ثمرةً لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الجيبوتية ولقائه الرئيس إسماعيل عمر جيله، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في إبريل الماضي.



وقد عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين في قصر الرئاسة الجيبوتي، تناولتا سبل دعم التعاون في مختلف المجالات، لتنتهي الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تعكس عمق وتطور العلاقات المصرية الجيبوتية.