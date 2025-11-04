قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن هوارد كارتر، مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، تعرض لانتقادات شديدة، بسبب استخدام أدوات ساخنة لفصل القناع الذهبي والتمائم البالغ عددها 150 قطعة عن جسد الملك، وتسبب في «تدمير المومياء وتقطيعها».

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» مساء الإثنين، أنه لم يكن ليقدر على فعل شيء أفضل مما فعله كارتر، قائلا: « كتبت في كتابي وقلت لو أنني اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون ماذا سأفعل، لقيتني مش هقدر أعمل ولا حاجة أكثر من اللي الراجل عملها».

وأكد أن «من المستحيل» لأي عالم آثار أن يترك القناع الذهبي على المومياء دون فصله، مشددا أن القناع شيء والمومياء شيء آخر، منوها أنها المومياء الوحيدة المتواجدة بوادي الملوك التي تحمل اسما.

وأضاف أن هوارد كارتر، حاول نقل جميع المومياوات المعروفة من وادي الملوك إلى القاهرة، عندما كان كبير مفتشي آثار الوجه القبلي؛ لكن أحد الفرنسيين أبلغ الوزير الذي أمر بإعادة المركب المحمل بالمومياوات بعد أن وصل إلى قنا.

وتابع قائلا: «بعد أن وصل كارتر إلى قنا، بتوع الآثار سواء الأجانب ولا المصريين، بينهم لعنة الفراعنة، بيكرهوا بعض، والله العظيم، واحد فرنساوي كان يكره كارتر، كلم الوزير، وقال له من العيب إن كارتر يأخذ المومياوات إلى القاهرة؟ رجعوه ثاني بالمركب».

وأشار نجاح كارتر لاحقا في نقل جميع المومياوات ذات الأسماء، وترك المومياوات مجهولة الهوية، موضحا أن «المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية» تمكن من تحديد جميع أسماء المومياوات سوى طفل واحد.