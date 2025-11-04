تفاصيل انتخابات مدينة نيويورك لاختيار عمدة جديد: منافسة ثلاثية بين ممداني وكومو وسليوا

تشهد مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد لبلدية المدينة حيث دُعي إلى التصويت أكثر من خمسة ملايين شخص لانتخاب العمدة الذي سيتولى مهام منصبه مطلع يناير المقبل.

ويعتبر هذا الاقتراع أحد أهم الاستحقاقات الانتخابية التي تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة العام المقبل.

واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصويت بالتلويح بالحد من التمويل الفيدرالي للمدينة إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني الذي وصفه بأنه "مرشح شيوعي"، واعتبر أن أي يهودي يصوت لصالح ممداني "شخص غبي".

وفي هذا الإطار، نستعرض في سؤال وجواب كل ما يتعلق بتلك الانتخابات، على النحو التالي:

1- من هم المرشحون؟

يتنافس في السباق الانتخابي 3 مرشحين يتوزعون كالتالي مرشح ديمقراطي وأخر جمهوري وثالث مستقل وهم:

** المرشح الديمقراطي زهران ممداني

بنى ممداني (33 عاما) عضو الجمعية التشريعية لولاية نيويورك حملته الانتخابية حول قضية محورية وهي القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في واحدة من أغلى مدن العالم، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويصف ممداني - المولود في أوغندا والذي نشأ في مدينة نيويورك- ، نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، وفي حال انتخابه، سيصبح أول عمدة مسلم للمدينة.

وكان ممداني شخصية غير معروفة نسبيا في المشهد السياسي بنيويورك حتى بضعة أشهر فقط، وقد قاد حملة شعبية تقدمية متعددة الأعراق، حفزت الناخبين الشباب وأسر الطبقة العاملة والمجتمعات الملونة في جميع أنحاء الأحياء الخمسة للمدينة.

وقد ركز برنامجه الانتخابي على تثبيت الإيجارات، وجعل حافلات المدينة مجانية وتوفير رعاية مجانية للأطفال، مما جعله رمزا للتغيير وشخصية رائدة في إحياء الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، وهو يحظى بدعم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد ممداني بشدة أفعال إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

كما أعرب عن اعتقاده بضرورة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي الوقت ذاته، أكد ممداني أنه لا مجال لمعاداة السامية في مدينة نيويورك، مضيفا أنه في حال انتخابه، سيزيد التمويل المخصص لمكافحة جرائم الكراهية.



** المرشح المستقل أندرو كومو

دخل الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو (67 عاما) السباق الانتخابي في البداية كديمقراطي لمنافسة العمدة الحالي إريك آدامز، الذي واجه انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد. ومع ذلك، بعد خسارته أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية، أعلن كومو خوضه الانتخابات كمرشح مستقل.

وعلى الرغم من خبرته السياسية الممتدة لعقود، إلا أن حملة كومو، المدعومة من بعض أغنى ملاك العقارات والمانحين من الشركات في المدينة، لم تكتسب زخما كافيا في مواجهة ممداني.

ولا يزال كومو يواجه جدلا مستمرا، بما في ذلك فضيحة تحرش جنسي أدت إلى استقالته عام2021، واتهامات بسوء إدارة دور رعاية المسنين خلال جائحة كورونا.

ومع ذلك، ركز كومو حملته على خبرته وسجله الحافل في الخدمة العامة وإنجازات البنية التحتية.

ومن بين مؤيديه شخصيات بارزة مثل عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ومؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

** المرشح الجمهوري كورتس سليوا

يُعرف سليوا (71 عاما) بنشاطه في مجال منع الجريمة على مدى عقود، وقد رفض الانسحاب من السباق الانتخابي وزعم أنه تلقى عرضا يصل إلى 10 ملايين دولار من حلفاء كومو مقابل الانسحاب، وصرح قائلا: "يعتقد الجميع أن لكل شخص ثمنا"، مضيفا: "كورتس سليوا لا ثمن له، لقد جئت إلى هذا العالم بلا شيء، وسأغادر كذلك".

وسبق أن ترشح سليوا لمنصب عمدة المدينة عام 2021، وعرف بتحديه لشخصيات نافذة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بما في ذلك ترامب وكومو، بالإضافة إلى المستثمر الملياردير بيل أكمان.

وقد اعتمدت حملته الانتخابية بشكل كبير على صورته كمدافع شعبي عن حقوق السكان العاديين في نيويورك.



2- متى يبدأ الاقتراع وتعلن النتائج؟

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة نيويورك من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وستظهر النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع بفترة وجيزة، وستستمر في الظهور طوال الليل.

وفي انتخابات عام 2021، تم فرز معظم الأصوات قبل منتصف الليل، وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حينها فوز إريك آدامز حوالي منتصف الليل.

3- ماذا عن التصويت المبكر؟

شهدت نيويورك تسعة أيام من التصويت المبكر، والتي انتهت يوم الأحد. وأظهر تحليل لبيانات التصويت المبكر، أن أكثر من 735 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم وهو عدد أكبر بأربع مرات مما كان عليه في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2021 والتي شارك فيها في المجموع 1.15 مليون شخص (نسبة المشاركة بلغت 23.3%)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

4- ماذا تُظهر آخر استطلاعات الرأي؟

منذ فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، كان ممداني المرشح الأوفر حظا للفوز. وتشير استطلاعات الرأي التي جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن ممداني يتقدم بفارق يتراوح بين 5 و25 نقطة مئوية على منافسيه، سليوا وكومو.