مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدا يحتفي بكنز المنتج السعودي عباس بن العباس في ندوة تكريمه

نظّم مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جداً اليوم ندوة لتكريم المنتج السعودي عباس بن العباس، ضمن فعاليات دورته الثانية المقامة في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس.

أدار الندوة المخرج أشرف فايق، وشارك فيها الإعلامي السعودي الدكتور عبدالله منخر.

استهلّ فايق الندوة بتقديم مشوار بن العباس مع فن السينما، مشيراً إلى أنه اختار القاهرة قبل أكثر من 35 عاماً لتكون منطلق حلمه السينمائي بإنتاج أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل بعنوان «الفارس والأميرة»، والذي استغرق تحقيقه نحو 20 عاماً، مؤكداً أن تكريمه في المهرجان "مستحق لرجل أحب السينما وأخلص لها".

وأعرب عباس بن العباس في كلمته عن سعادته بالتكريم وبالتواجد بين محبي السينما، مشيراً إلى ارتباطه العميق بمصر التي وُلد وتعلّم فيها حتى نهاية المرحلة الثانوية، قبل أن يعود إليها بعد سنوات ليؤسس شركة للإنتاج الفني. وأكد أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تاريخية وأبدية تربط بين الشعبين والثقافتين.

وتحدث المنتج السعودي عن تجربته في فيلم «الفارس والأميرة»، موضحاً أنه أول فيلم تحريك عربي بالكامل، جاءت فكرته من رغبته في تقديم عمل عربي يُعبّر عن الثقافة والهوية، بعد أن لاحظ ابنه يشاهد أفلاماً غربية تكرّس قيماً بعيدة عن واقعنا العربي. وقال: "تساءلت وقتها، كيف لأبنائنا أن يروا الجمال في أنفسهم إذا كانت كل النماذج بملامح غربية؟ لذلك قررت إنتاج فيلم ضخم بملامح عربية مستمدة من التراث".

وأشار إلى أنه استلهم القصة من فتح بلاد السند على يد محمد بن القاسم، موضحاً أن الهدف لم يكن توثيق حدث سياسي، بل تقديم عمل حضاري يجمع بين التاريخ والخيال والمتعة البصرية. وأضاف أنه استعان بالكاتب الراحل بشير الديك في كتابة السيناريو، وبالمخرج الراحل محمد حسيب، وضمت البطولة الصوتية نخبة من كبار الفنانين المصريين، من بينهم أمينة رزق، وسعيد صالح، ومحمد هنيدي، وعبلة كامل، وعبدالرحمن أبو زهرة، وماجد الكدواني، وغسان مطر، وإحسان القلعاوي، بينما قدّم الأغاني مدحت صالح ودنيا سمير غانم.

وأوضح أن الفنان مصطفى حسين رسم الشخصيات انطلاقًا من التسجيلات الصوتية، وتم تنفيذ الفيلم بتقنيات التحريك التقليدية لقطة بلقطة، حرصًا على الحفاظ على روح المدرسة الكلاسيكية في الرسوم المتحركة.

وعن تأخر خروج الفيلم إلى النور لأكثر من 20 عامًا، أوضح بن العباس أن وفاة المخرج محمد حسيب عطلت التصوير لسنوات، قبل أن يقنع بشير الديك باستكمال الإخراج بمساعدة المخرجة عطية عادل خيري، مؤكدًا أن النتيجة جاءت فوق مستوى التوقعات.

وفي حديثه عن التكنولوجيا الحديثة، شدد على أهمية مواكبة أدوات العصر في الإنتاج الفني، مشيرًا إلى أنه يواصل تقديم أفلام قصيرة، منها فيلم حديث مدته سبع دقائق تناول تأثير الحروب على الأطفال، وحصد 12 جائزة دولية.

من جانبه، قال الإعلامي عبدالله منخر إن الثقافة العربية تزخر بقصص تستحق أن تُروى على الشاشة، مشيرًا إلى عمق الحضارة المصرية، ومؤكدًا أن نجاح فيلم «الفارس والأميرة» لم يكن مجرد إنجاز إنتاجي، بل رحلة تحدٍ امتدت لعقدين من الزمن.

وفي مداخلة لها، وصفت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الفيلم بأنه "كنز فني" يضم أسماءً كبيرة من المبدعين الراحلين، داعية إلى عرض خاص للفيلم داخل الأكاديمية لطلاب معهد السينما، وهو ما رحب به المنتج السعودي فورًا.

واختُتمت الندوة بعرض البرومو الدعائي للفيلم متضمناً أغنية «مافيش مستحيل» غناء لقاء الخميسي وألحان هيثم الخميسي، إلى جانب لقطات من كواليس العمل ونجوم الأداء الصوتي.