همام إبراهيم يُحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا الليلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يُحيي الفنان همام إبراهيم حفل "الليلة السعودية" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً.

ويُشدو همام إبراهيم، بمصاحبة فرقته الموسيقية، بمجموعة من الأغنيات الخليجية والمصرية.

وتتضمن الليلة عرضاً لفيلم وثائقي حول أول فيلم سعودي، ومجموعة أخرى من الأفلام السعودية التي أبدعها عدد من شباب المخرجين، بجانب ندوة يديرها الإعلامي السعودي عدنان الصعيدي، بمشاركة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان، والمخرج السعودي الشاب محمد هلال.