جيش الاحتلال يزعم العثور على مستودع أسلحة تابع لحماس ضمن منطقة الخط الأصفر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، العثور على مستودع أسلحة تابع لحماس ضمن منطقة الخط الأصفر.

وادعى في بيان عبر موقعه الرسمي، أن قوات من فرقة القتال التابعة للواء الحادي عشر، عثرت على مستودع أسلحة يحتوي على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس في قلب حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات اللواء 188 تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق تحت الأرض بطول مئات الأمتار وعمق عشرات الأمتار في منطقة جباليا، استخدمته عناصر حماس في تنفيذ أنشطة هجومية ضد قوات الجيش، وفقًا لمزاعمه.

وتواجه إسرائيل أزمة جديدة تتعلق بمقاتلي حركة حماس المحاصرين في المناطق التي تقع خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في قطاع غزة، وهي مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ انسحاب قواتها جزئيًا من عمق القطاع.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن تل أبيب تدرس مقترحًا مصريًا يسمح لهؤلاء المقاتلين بالعبور نحو المناطق التي تديرها حماس، لتفادي الاحتكاك العسكري في ظل الهدنة القائمة، لكن المقترح يواجه رفضًا واضحًا داخل الحكومة الإسرائيلية.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن التعامل بمرونة مع هذا الملف ضروري للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتطلب خطوات إسرائيلية أكثر انفتاحًا.

وتشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى وجود تباين في المواقف داخل المؤسسة الأمنية بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة.