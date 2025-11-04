قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، إن دونالد ترامب يكن تقديرًا واحترامًا كبيرين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر قناة «الغد»، مساء الثلاثاء، إلى حفاوة الاستقبال التي حظي بها ترامب خلال زيارته إلى مصر، لحضور مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

ولفت إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، والتصريحات التي عبرت عن متانة العلاقات «بشكل واضح وممتاز للغاية».

وأضاف: «الرئيسان عبروا عن متانة العلاقات والصداقة الشخصية، وترامب أعرب عن تقديره واحترامه للرئيس السيسي، ولمصر والمصريين، والدور المحوري الذي لعبته القاهرة، وحرصه على الشراكة».

وفي سياق متصل، أشاد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه جاء «بمستوى عالمي».

وأكد أن المتحف الكبير يعد إنجازًا تاريخيًا مهمًا للغاية لمصر والمصريين، مشيرًا إلى «ترحيب واشنطن بكل ما يقوم به الرئيس السيسي فيما يتعلق بالنهضة والازدهار في مصر».