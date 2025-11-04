قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «تاريخي»، وبمثابة إنجاز كبير للرئيس ترامب، مؤكدًا أنه «لاقى دعمًا دوليًا كبيرًا لا مثيل له».

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر قناة «الغد»، مساء الثلاثاء: «رأينا ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ، والتأييد الواسع من اليابان وكندا والدول الأوروبية والعربية والآسيوية والإفريقية».

وأشار إلى أن ترامب مصمم على نجاح اتفاق غزة، قائلًا إن «المرحلة الأولى من الاتفاق أصبحت شبه مكتملة، رغم عدم الالتزام بتسليم باقي جثامين الرهائن الإسرائيليين».

ولفت كبير مستشاري ترامب إلى أن «عدم تسليم جميع رفات الرهائن يمثل عقبة أساسية للتقدم في الاتفاق، والانتهاء من المرحلة الأولى».

وأكمل: «لكن العمل يجري على المسألة بشكل يومي، والأهم تصميم ترامب لإنجاح المرحلة الأولى والانتقال على المرحلة الثانية، والمضي قدمًا بتنفيذ بنود جميع الاتفاقية».

ووصف خطة ترامب للسلام في غزة بـ«الممتازة»، مشيرًا إلى أن «الرئيس ترامب تكلم بشكل واضح عن مجلس السلام الذي سيترأسه بنفسه».

ونوه أن «التفاصيل المتعلقة بأعضاء اللجان لم يعلن عنها بعد»، مشددًا في الوقت نفسه، على أن «الخطة لا تحقق السلام لغزة فقط وإنما الشرق الأوسط بشكل عام».

وأكد تصميم الولايات المتحدة وفريق عمل الرئيس ترامب، وعملهم بدون توقف، لإحراز تقدم إيجابي، وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة.