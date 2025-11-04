بريطانيا تثني على جهود لبنان لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة

أثنى مساعد وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الثلاثاء، على جهود الحكومة لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة.

واستقبل سلام هاميش فالكونر، في حضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال فالكونر بعد اللقاء: "التقيت هذا الصباح الرئيس عون ووزير الخارجية رجّي وقائد الجيش الجنرال العماد هيكل. وتباحثت للتو مع رئيس الوزراء سلام، حيث أثنيت على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة والمضي قدمًا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

واعتبر المسئول البريطاني "هذه الجهود ضرورية لاستقرار لبنان وازدهاره المستقبلي، وستبقى المملكة المتحدة صديقاً وداعماً للبنان".

وأعلن أن بلاده "تقف إلى جانب لبنان كشريك ثابت حتى يتمكن من المضي قدمًا نحو السلام والازدهار."

وأضاف: "كنت بالأمس في الجنوب حيث اطّلعت عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع"، مشيرا إلى أن "مستوى الدمار وتأثير الصراع على حياة الناس مدمر. وأنا فخور جدا بأننا سنتعاون مع الصليب الأحمر في لبنان والمملكة المتحدة لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية للأزمات."

وتابع: "كنت قادرًا أيضًا على رؤية العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة لدعم نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء لبنان، والآن في الجنوب أيضًا".