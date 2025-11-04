إسرائيل والهند توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت إسرائيل والهند، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "عقدت مجموعة العمل المشتركة الإسرائيلية الهندية اجتماعها الاستراتيجي السنوي (في تل أبيب) برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برعام، والمدير العام لوزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينج".

وأضافت: "خلال الاجتماع، وقّع المديران العامان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والصناعي والتكنولوجي بين البلدين".

وخلال الزيارة، التقى الوفد الهندي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، عُقد حلقة نقاش خاصة بمشاركة المديرين التنفيذيين لأكبر شركات الصناعات الدفاعية، تم خلالها عرض تكنولوجيات إسرائيلية مبتكرة ورائدة، وكذلك أفكار ومشاريع لتعميق الشراكة الصناعية الدفاعية بين صناعات الدفاع في إسرائيل والهند".

وقال برعام، بحسب البيان: "هذا الحوار الاستراتيجي مع الهند يعقد في مرحلة حرجة لكلا البلدين، شراكتنا الاستراتيجية تقوم على ثقة متبادلة عميقة ومصالح أمنية مشتركة".

وأضاف: "نعتبر الهند شريكا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ونحن مصممون على الاستمرار في تعميق التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والصناعة".

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الهند وإسرائيل سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية عقب زيارة وزير مالية الأخيرة بتسلئيل سموتريتش وكبار مسؤولي الوزارة إلى الهند.