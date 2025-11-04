سعد الدين الهلالي يرد على فتاوى تحريم زيارة المتحف المصري الكبير: أجدادنا عقيدتهم توحيدية

هنأ الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المصريين بمناسبة افتتاح المتحف الكبير، قائلًا إن «الشعب المصري نجح في إثبات وجوده والتعبير عن عقيدته وإيمانه وثقته في ربه».

وعلق خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، على الآراء الدينية التي حرمت زيارة المتحف المصري الكبير وعرض الآثار والتماثيل داخله.

وأضاف: «أجدادنا عقيدتهم توحيدية واتهموا أنهم وثنيون أو مسيحيون، لكن الحاكم في مصر القديمة وظيفته تأمين الناس، وبيان أن التوحيد هو استقامة الحياة، والدولة المصرية القديمة كانت دولة موحدة».

وأشار إلى أن خروج المباركة بافتتاح المتحف من الأزهر والإفتاء والأوقاف ينم عن تصحيح وتنوير لم يحدث من قبل، مضيفًا: «شيخ الأزهر تخصصه عقيدة، والمفتي الحالي تخصصه عقيدة، ووزير الأوقاف تخصصه حديث، وهي من أصعب التخصصات في دراسات الدينية المتشددة».

وأكمل: «لأول مرة يجتمع الشعب المصري بعد انتصار 1973 على فرحة، والآراء الدينية المتشددة بشأن المتحف خرجت لأن الاتجاه السلفي والإخواني وأمثالهم يحتضرون، وبذلوا جهدًا كبيرًا في استقطاب الشعب واختطافه في الإسلام الضيق والواسع»، بحسب تعبيره.