وزير الأوقاف ونائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند يبحثان التعاون في مجالات المنح الدراسية

بحث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مع الدكتور بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الجانبين، والتعاون في مجالات المنح الدراسية، وتبادل الزيارات العلمية، ودعم برامج إعداد الدعاة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التنسيق المشترك بما يخدم رسالة الوسطية والتسامح ونشر الفكر المستنير.

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ سعادته بالزيارة التي تمثل حلقة جديدة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمودة العميقة التي تجمع بين مصر والهند، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع المؤسسات الإسلامية الرائدة حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال إعداد الدعاة وتأهيل الأئمة والواعظات.

كما قدم الوزير التهنئة للوفد على إبرام بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر الشريف؛ راجيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، عبر بهاء الدين محمد الندوي عن خالص شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن جامعة دار الهدى التي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود، تُعد منارة علمية كبرى تجمع بين تدريس العلوم الشرعية واللغات العالمية والعلوم الحديثة، وتُسهم في تخريج كوادر دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما أكد عمق العلاقات الدينية والثقافية التي تربط الشعبين المصري والهندي، معربًا عن تطلعه لتعزيزها ومد جسور التعاون بين جامعة دار الهدى ووزارة الأوقاف المصرية.