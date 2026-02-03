ترامب يطلق مشروعا لتخزين المعادن النادرة بقيمة 12 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنشئ احتياطيا استراتيجيا بقيمة 12 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، بهدف تقليل الاعتماد على الصين، التي تتحكم في معظم عمليات تكرير هذه المعادن.

وقال ترامب، يوم الاثنين في البيت الأبيض، إن الهدف من الاحتياطي هو منع حدوث نقص في الإمدادات للشركات الأمريكية. وسيأتي الجزء الأكبر من التمويل، البالغ 10 مليارات دولار، من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، فيما سيتولى المستثمرون الخاصون تغطية الملياري دولار المتبقية.

وبموجب الخطة، ستتمكن الشركات الأمريكية من شراء المعادن الحيوية من الاحتياطي بأسعار متفق عليها مسبقا، مما يحميها من تقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات العالمية.

وتستخدم العناصر الأرضية النادرة في مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك المغناطيسات والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. وتشمل المعادن الأخرى المصنفة كحيوية الليثيوم والكوبالت.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة دخلت في اتفاقيات بشأن المعادن الحيوية مع دول حول العالم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعقد اجتماعا حول هذه المسألة يشارك فيه "وفود من أكثر من 50 دولة" في واشنطن يوم الأربعاء.