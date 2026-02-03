 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 9:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 9:23 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت عشر طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، وثلاث فوق منطقة أوريول، واثنتين فوق منطقة كالوجا، وواحدة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة روستوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك