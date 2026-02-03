اعتقال نجل ولية عهد النرويج قبل محاكمته بتهم متعددة بينها الاغتصاب

أعلنت الشرطة النرويجية يوم الاثنين اعتقال مارياس بورج هوبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج، على خلفية اتهامات جديدة، قبل يوم واحد من بدء محاكمته بتهم تشمل الاغتصاب، في قضية سببت إحراجا للعائلة الملكية.

وقالت الشرطة في بيان إن هوبي تم اعتقاله مساء الأحد بتهم تشمل الاعتداء والتهديد بسكين، والانتهاك الصريح لأمر تقييدي. ونقلت وسائل الإعلام النرويجية عن الشرطة أن الجرائم المزعومة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جهتها، وافقت محكمة منطقة أوسلو يوم الاثنين على طلب الشرطة بإبقائه رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب خطر ارتكابه لجرائم جديدة.

وقال محاميه بيتر سيكوليك لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن الاعتقال جاء بعد "حادث" مزعوم حدث يوم الأحد مع شخص آخر، موضحا أن هوبي يعترض على الاحتجاز وأن فريقه القانوني يفكر في استئناف القرار بمجرد تمكنه هو والشخص الآخر من الإدلاء بأقوالهما للشرطة.

وأضاف سيكوليك أنه مع بدء محاكمته اليوم الثلاثاء، لن تتمكن الشرطة من سماع تلك الإفادات قبل عطلة نهاية الأسبوع، عندما يتوقف سير الإجراءات مؤقتا.

ويواجه هوبي اليوم الثلاثاء في محكمة أوسلو لائحة اتهام تشمل 38 تهمة، من بينها الاغتصاب، والإساءة في علاقة وثيقة ضد شريكة سابقة، وأعمال عنف ضد شخص آخر، ونقل 5ر3 كيلوجرام من الماريجوانا. وتشمل التهم الأخرى توجيه تهديدات بالقتل ومخالفات مرورية.