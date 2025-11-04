 انتخابات بلدية نيويورك.. أكثر من مليون ناخب يدلون بأصواتهم حتى الآن - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 9:13 م القاهرة
رقية السيسي
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 8:30 م

أفاد مجلس انتخابات مدينة نيويورك بأن أكثر من مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة بلدية المدينة حتى الآن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، يشمل هذا العدد أكثر من 735 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال التصويت المبكر الأسبوع الماضي.

وأوضح مجلس الانتخابات أن ما يقرب من 460 ألف شخص أدلوا بأصواتهم خلال الفترة بين الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة عند فتح صناديق الاقتراع والساعة الثانية عشرة ظهرا.

وبذلك تجاوزت أعداد المشاركين في الانتخابات الحالية (1.19 مليون ناخب) حجم المشاركة في انتخابات عمدة نيويورك الأخيرة عام 2021 والتي بلغت حوالي 1.15 مليون ناخب.

وتم تسجيل أعلى نسب الإقبال في حي بروكلين، وهو أكثر أحياء المدينة كثافة سكانية، حيث أدلى أكثر من 395 ألف شخص بأصواتهم حتى الآن.

يشار إلى أن السباق الانتخابي يشهد منافسة ثلاثية بين المرشح الديمقراطي زهران ممداني والمستقل أندرو كومو والجمهوري كورتس سليوا.

