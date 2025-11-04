البرازيل: رؤساء البلديات يتعهدون بتنسيق الإجراءات بشأن المناخ قبيل المؤتمر الأممي

اجتمعت مجموعة من 300 رئيس بلدية في ريو دي جانيرو قبل أيام قليلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في البرازيل، ليتعهدوا بتنسيق الإجراءات ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة الذي يضر بالعديد من سكانهم.

ونظمت القمة شبكة "سي 40" لرؤساء بلديات المدن الكبرى، التي سعت جاهدة ليتم إشراكها في القرارات المتعلقة بكيفية مكافحة الاحترار العالمي والتكيف مع آثاره.

وقال سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمم المتحدة والأمين العام المساعد لشؤون تغير المناخ، في الافتتاح إن رؤساء البلديات يقفون على جبهة مواجهة أزمة المناخ.

وذكر هارت: "في خضم كل التوترات والانقسامات الجيوسياسية، من المدهش والملهم حقا رؤية ما يحدث في هذه القاعة وعلى الأرض في مدنكم"، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى القادة المحليين "أكثر من أي وقت مضى" فيما يدخل العالم العقد الثاني من تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015.

وتهدف اتفاقية باريس بشأن المناخ إلى منع ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين، وتقليص الزيادة إلى 5ر1 درجة مئوية، في الظروف المثلى، مقارنة بخمسينيات القرن التاسع عشر. ولتحقيق ذلك، تنص الاتفاقية على ضرورة خفض الدول للتلوث المسبب للاحتباس الحراري الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز.