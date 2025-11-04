برنامج الأغذية العالمي: هناك حاجة مُلحة لفتح جميع معابر غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه تمكن من توزيع طرود غذائية على مليون شخص في قطاع غزة بعد مرور 3 أسابيع من وقف إطلاق النار، في حين كان العدد المستهدف 1.6 مليون شخص.

وقال البرنامج إن كل أسرة من الأسر المستهدفة حصلت على سلة غذائية واحدة كل 10 أيام؛ بسبب قلة الإمدادات الغذائية.

وأشار إلى أن إسرائيل شغلت معبرين فقط من معابر القطاع في الوقت الحالي، مما يقلص كميات المساعدات بشكل كبير.

وشدد على أن الحاجة مُلحة لفتح جميع معابر قطاع غزة لمواصلة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن إيصال الإمدادات إلى مناطق شمال القطاع ما يزال صعبًا بسبب إغلاق المعابر الشمالية، مما يضطر قوافل المساعدات إلى سلوك طرق أطول وأصعب من الجنوب إلى الشمال.

وفي وقت سابق، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن ما يدخل من مساعدات إنسانية يكفي بالكاد 20% أو30% من الاحتياجات.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن وكالة «أونروا» هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع، محذرًا من أن القطاع لا يزال تحت المجاعة.