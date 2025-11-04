مسئول بحركة حماس: العثور على جثامين فلسطينيين بجانب رفات جندي إسرائيلي

أفاد مسئول في حماس لقناة «الشرق» الإخبارية، الثلاثاء، بأنه تم العثور على عدد من الجثامين لفلسطينيين إلى جانب رفات جندي إسرائيلي تحت الأنقاض في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولم يعط المسئول تفاصيل أكثر حول ما إذا كانت الجثامين لمدنيين أو لمقاتلين.

وقالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الثلاثاء، إنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي كان محتجزاً في قطاع غزة، وإنها ستسلمه لإسرائيل.

وأعلنت القسّام العثور على الجثمان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما سمحت إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وأكدت في بيانها أن «دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها».

وأفادت في وقت لاحق بأنها «ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة».