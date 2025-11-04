الخارجية الألمانية ترفع تحذير السفر لمناطق في إسرائيل

رفعت وزارة الخارجية الألمانية تحذير السفر الذي كانت قد أصدرته لمناطق في إسرائيل في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية بدء عملية السلام الجارية حاليا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وخلال لقاء مع نظيره النيجيري يوسف توجار، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في برلين اليوم الثلاثاء: "لقد ازدادت ثقتي بعملية السلام بشكل عام."

وكان السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أعلن عن هذه الخطوة بالفعل يوم السبت الماضي خلال تواجده في مدينة تل أبيب الساحلية، عقب لقائه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

وقال فاديفول في تصريحاته اليوم: "لقد كوّنا أنا والخبراء في وزارة الخارجية الألمانية صورة واضحة عن الوضع في الميدان، ونرى أن الأوضاع استقرت بشكل ملموس".

وأضاف أن رفع تحذير السفر الجزئي سيسهم أيضًا إلى تعزيز التواصل بين إسرائيل وألمانيا.

وبعد اندلاع الحرب على القطاع الفلسطيني، كانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت تحذيرًا من السفر إلى بعض مناطق في إسرائيل، كالمناطق المحيطة بقطاع غزة (المعروفة باسم غلاف غزة). ونصحت برلين آنذاك بعدم السفر إلى إسرائيل بوجه عام.

وتوصي برلين في التعليمات الجديدة للسفر والسلامة التي بدأ العمل بها اليوم، بشدة بعدم السفر إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة وإلى شمال إسرائيل، كما تنصح بتجنب السفر غير الضروري إلى مناطق أخرى البلاد وإلى القدس الشرقية، مشيرة إلى أن إسرائيل ما زالت رسميًا في حالة حرب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت منتصف أكتوبر الماضي، عقب وقف إطلاق النار في غزة، أنها تنتظر من ألمانيا رفع الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة وإلغاء تحذيرات السفر لبعض المناطق.

يُذكر أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس كان أمر في 8 أغسطس بوقف مؤقت لترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن أن تستخدمها في حرب غزة، وجاءت هذه الخطوة ردًا على الأعمال العدوانية المتزايدة من جانب القوات الإسرائيلية في القطاع المحاصر. ولم تُعلن الحكومة الألمانية حتى الآن عن إلغاء رسمي لهذا الحظر على التصدير.