أعلن الفنان أحمد حلمي، عن قيامه بالتعليق الصوتي لرواد المتحف المصري الكبير بطريقة كوميدية.

ونشر "حلمي" عبر خاصية "الستوري"، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، صورة له بالزي الفرعوني: "صوت أحمد حلمي سيرافق زوار المتحف المصري الكبير".

ومن المقرر أن يظهر صوت أحمد حلمي عند دخول الزائر إلى المتحف، حيث ستكون هناك مقدمة صوتية من أحمد حلمي ترحيبية تقول جملة محددة، فضلًا عن الشرح التفصيلي للزوار عبر سماعات الأذن أثناء الجولة في أجنحة ومعروضات المتحف.

ويأتي هذا الدور الصوتي لأحمد حلمي ليعزز تجربة الزيارة ويحولها من مجرد رؤية إلى خوض تجربة تفاعلية متكاملة، فالزائر لا يشاهد المعروضات فقط، بل يشعر أنه في قلب القصة.