الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:36 م القاهرة
بفيديو من البروفات.. نانسي عجرم تروج لحفلها في إندونسيا غدا

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 - 10:16 م

حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على الترويج لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر، لأول مرة في مسيرتها الفنية بالعاصمة الإندونسية جاكارتا.

وكتبت "عجرم"، منشورا عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "أواصل عد الساعات القليلة التي تفصلنا عن خروجي على المسرح في إندونسيا.. البروفات تسير على قدم وساق.. تمنوا لي حظا سعيدا".

ونشرت نانسي فيديو قصير من البروفات السابقة للحفل استعدادا له.

وكان خبر إقامة هذا الحفل قد تم الإعلان عنه منذ شهر مايو الماضي، وتم تحديد أسعار التذاكر مبكرًا والتي تبدأ من 1000 روبية إندونسية، و1500 للتذكرة من الفئة الذهبية، و1750 للفئة البلاتينية، 2250 للفئة الماسية وأخيرا فئة الـ VIPبسعر 3350 روبية إندونسية.

