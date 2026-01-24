ترامب يشيد بتضحيات القوات البريطانية بعد مطالبة ستارمر باعتذار

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجيش المملكة المتحدة بعدما حثه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاعتذار عن التقليل من شأن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الحرب في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولم يقدم الرئيس، اعتذارا كاملا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن القوات البريطانية "لا يعلى عليها"، وأن "جنودها الرائعين والشجعان جدا سيكونون دوما مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وكتب ترامب: "في أفغانستان، لقي 457 عسكريا حتفهم، وتعرض كثيرون لإصابات خطرة، وكانوا من بين أعظم المحاربين. إنها رابطة أقوى من أن تكسر".