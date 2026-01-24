 أمريكا.. إلغاء نحو 12 ألف رحلة طيران وسط عاصفة شتوية شديدة - بوابة الشروق
أمريكا.. إلغاء نحو 12 ألف رحلة طيران وسط عاصفة شتوية شديدة

أوكلاهوما سيتي - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 10:29 م

ألغيت نحو 12 ألف رحلة طيران في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، كان من المقرر أن تقلع مطلع الأسبوع الجاري فيما تتسبب عاصفة شتوية شديدة اليوم السبت في دمار هائل عبر أجزاء كبيرة من البلاد، وتهدد بقطع الكهرباء لأيام وعرقلة السير في الطرق الرئيسية جراء كم خطير من الثلج.

ويواجه حوالي 140 مليون نسمة، أو ما يربو قليلا على 40% من تعداد سكان الولايات المتحدة تحذيرا من عاصفة شتوية من نيو مكسيكو وحتى نيو إنجلاند.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية، من هطول كثيف للثلوج على نطاق واسع وجليد كارثي من شرقي تكساس إلى نورث كارولينا.

وقالت أليسون سانتوريللي، خبيرة الأرصاد الجوية بالهيئة: "سيكون ذوبان الثلج بطيئا لأقصى حد ولن يذوب قريبا، وسيعرقل هذا من أي جهود للتعافي".

ودق حكام أكثر من 12 ولاية ناقوس الخطر بشأن الطقس المضطرب القادم، وأعلنوا حالة الطوارئ أو حثوا السكان على البقاء بمنازلهم.

