لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى أمريكا بسبب العاصفة الشتوية

مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران
فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 10:22 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 10:22 م

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم السبت، أن العاصفة الشتوية الشديدة المتوقعة في الولايات المتحدة تسببت في قيود كبيرة على عملياتها الجوية.

وكشف متحدث باسم الشركة، عن إلغاء الرحلات المتوجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل خاص ليوم الأحد، مؤكداً توقع حدوث تأخيرات فردية وإلغاءات إضافية.

ولا يزال من غير الواضح عدد الرحلات والركاب المتضررين، حيث أوضح المتحدث: "نظرا لتقلب الأحوال الجوية وتطور الوضع المستمر، لا يمكننا حاليا تقديم أرقام دقيقة"، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الركاب عبر البريد الإلكتروني.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، من المتوقع أن تستمر الرحلات المتوجهة إلى جنوب وشمال غرب وغرب الولايات المتحدة كما هو مخطط لها، وكذلك الرحلات المتجهة إلى كندا.

