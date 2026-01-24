زعيم المعارضة الأوغندية يتهم الجنود بالاعتداء الوحشي

جدد زعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين، اتهاماته لقوات الأمن بارتكاب اعتداءات خطيرة، وذلك بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في البلاد.

وقال واين، عبر منصة إكس اليوم السبت إن جنودا، كان بعضهم مخمورين، اقتحموا منزله ونهبوا ممتلكاته وأساءوا معاملة زوجته.

وكتب السياسي "43 عاما"، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني: "قاموا بخنقها وإهانتها، ونزعوا بلوزتها بالقوة والتقطوا صورا لها!.. وقد جرى نقل زوجتي على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث لا تزال تتلقى العلاج، وهي تعاني من صدمات جسدية ونفسية".

ويختبئ واين، حاليا بعدما قال إنه نجا من محاولة اختطاف قاما بها الشرطة والجيش قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن زوجته، باربي كياجولاني، لا تزال قيد الإقامة الجبرية، وتعرضت للتهديد لإجبارها على الكشف عن مكان وجوده.