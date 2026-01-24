سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الإسماعيلي مساء اليوم السبت، التعاقد مع طارق العشري، ليكون مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة.

وسيكون طارق العشري خلفا لميلود حمدي الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا جاء كالتالي:

في إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على اختيار أفضل العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المقبلة، تقرر التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة طارق العشري، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة

ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالتوفيق لطارق العشرى وجهازه المعاون في مهمتهم الجديدة. مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة. وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي