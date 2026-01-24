إقبال لافت وحضور واسع للكتاب في جناح دار الشروق بثالث أيام معرض القاهرة للكتاب

شهد جناح دار الشروق رقم B28 بقاعة 2، اليوم السبت، حالة من النشاط والتفاعل الكبير من قراء معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيام انعقاده، وسط إقبال لافت من الزوار على جناح الدار منذ الساعات الأولى لليوم. وتفاعل القراء من مختلف الأعمار مع إصدارات دار الشروق المتنوعة، التي شملت كتبًا، وروايات، وكتبًا موجهة للأطفال.

والتقى الكاتب والروائي وليد علاء الدين بالقراء، ووقّع كتابه لغز السيد س.. فن اقتناص الخيال في الكتابة، بصحبة قراء جروب مكتبة وهبان ومديره الكاتب الصحفي إسلام وهبان، الذين أضفوا أجواءً من البهجة والحيوية على فعاليات التوقيع.

كما شارك الكاتب الدكتور عاطف بطرس عطار، حيث وقّع كتابيه فالتر بنيامين.. بيت وهم العلمانية والعقل الدنيوي، و**فالتر بنيامين.. مختارات عن النسخ النقدية الألمانية**، وذلك ضمن لقاء «مؤلف» الذي ينظمه جناح دار الشروق في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشهد جناح دار الشروق، على مدار اليوم، تواجد عدد كبير من الكتاب، من بينهم: الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، الكاتب والروائي نعيم صبري، الكاتب توماس جوزيف، الدكتور محمد زهران، الكاتبة والروائية نورا ناجي، الكاتب محمد البرمي، الكاتبة والروائية رحمة ضياء، الكاتبة رشا سنبل، الكاتبة رانية حسين أمين، الكاتب والشاعر عمرو البطا، الكاتب أحمد رشاد ميكاوي، الكاتبة آية طنطاوي، الكاتبة هند جعفر، الوكيلة الأدبية رولا البنا، والشاعر زين العابدين فؤاد.

وتصدرت قائمة الأكثر مبيعًا بجناح دار الشروق مجموعة من الإصدارات المتنوعة، التي جمعت بين الأعمال الجديدة والقديمة، وبين الأدب والكتب الفكرية، من بينها كتاب في دايرة الرحلة للدكتور محمد طه، ورواية بيت الجاز للكاتبة والروائية نورا ناجي، إلى جانب مجموعة مؤلفات الدكتور عبد الوهاب المسيري، ورواية الطنطورية للكاتبة والروائية رضوى عاشور، فضلًا عن عدد كبير من الأعمال الأخرى.