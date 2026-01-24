قوات الاحتلال تغلق مداخل وطرقات بمحيط رام الله عقب إطلاق نار قرب مستوطنة تلمون

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عددًا من الحواجز العسكرية ومداخل البلدات في مناطق مختلفة بمحيط مدينة رام الله، وذلك عقب بلاغ قدمه حارس أمن مستوطنة عن تعرضه لعملية إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة تلمون المقامة على أراضي بلدة عين قينيا شمال غرب رام الله، دون وقوع إصابات، في حين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بحسب وكالة شهاب.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقًا مشددًا على مداخل مدينة رام الله وعدد من الطرق الفرعية، وشرعت بعمليات تمشيط وتفتيش واسعة، بحثًا عن منفذي العملية.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم رصد 82 عملًا مقاومًا متنوعًا، في سياق التصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح مركز معلومات فلسطين "مُعطى" أن الفترة الممتدة ما بين 16 و22 يناير الجاري شهدت تنفيذ زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، إلى جانب أربع عمليات إضرار بمركبات المستوطنين.

وأشار المركز إلى أن الشبان تصدّوا لهجمات المستوطنين في 16 حالة، في عدة مناطق من الضفة، في وقت اندلعت فيه 56 مواجهة مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء الحجارة والتصدي لاقتحامات الجيش.