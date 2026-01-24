ترامب يهدد كندا بفرض رسوم 100% إذا أبرمت اتفاقا مع الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع المستوردة من كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب على منصة "تروث سوشال" الأمريكية، أطلق فيها لقب "الحاكم كارني" على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وقال: "إذا كان الحاكم كارني يعتقد أن كندا ستصبح ميناء عبور للصين من أجل إرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ جدا في ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصين "ستلتهم كندا حية"، وسوف تدمر عالم الأعمال فيها ونسيجها الاجتماعي ونمط حياتها العام.

وبيّن أنه سيفرض فورا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع سلع كندا القادمة إلى الولايات المتحدة إذا أبرمت اتفاقا مع الصين.

والأسبوع الماضي، زار كارني، بكين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي تصريحات أدلى بها خلال الزيارة، قال كارني، إن كندا والصين تتجهان نحو إقامة شراكة استراتيجية جديدة فيما بينهما.