البحرين تؤكد في جلسة لمجلس الأمن تأييدها لجهود حكومة وشعب كولومبيا لتحقيق السلام والاستقرار

أكدت البحرين، أهمية مواصلة بعثة التحقق في كولومبيا لمهامها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وجددت تأييدها لجهود حكومة وشعب كولومبيا لتحقيق السلام والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت.

وجاء ذلك في كلمة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن كولومبيا، والتي تم الاستماع خلالها إلى إحاطة من قبل السيد ميروسلاف ينتشا رئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.

وأشاد المندوب الدائم، بجهود البعثة الأممية ودورها الفاعل في متابعة تنفيذ اتفاق السلام النهائي، ورصد التقدم في المناطق الريفية ومدى تطور البنى التحتية والتنسيق مع الأطراف المعنية في مواكبة العدالة الانتقالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف أعمال العنف والعمل على التهدئة والحوار، لضمان نجاح الانتخابات المزمع عقدها في هذا العام.

وعلى صعيد متصل، رحب المندوب الدائم، بتقرير الأمين العام الصادر بشأن كولومبيا، والذي عكس التطور المحرز في تنفيذ اتفاق السلام النهائي، خاصةً فيما يتعلق بجهود الاصلاح الريفي الشامل وإعادة الادماج والأمن والحماية، باعتباره خطوة إيجابية يجب البناء عليها.

من جانب آخر، ثمن المندوب الدائم، دور قطر في رعاية واستضافة جولات الوساطة بين الحكومة الكولومبية والأطراف المعنية، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كل الأطراف والمجتمع الدولي بما يؤدي إلى تنفيذ بنود الاتفاق.