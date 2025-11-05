مفتي الجمهورية يشارك كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي الـ69 للمحافظة

شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في احتفالات محافظة كفر الشيخ بمناسبة العيد القومي ال69 للمحافظة، بحضور اللواء الدكتور، علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء، إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء، طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس، حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية، في إطار الاحتفالات التي تشهدها المحافظة تخليدًا لذكرى انتصارات أهالي البرلس وصمودهم البطولي في وجه العدوان الثلاثي عام 1956.

وخلال الاحتفال الذي أُقيم بجامعة كفر الشيخ، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه إلى محافظة كفر الشيخ التي أنجبت رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدّموا نموذجًا فريدًا في الوطنية والفداء خلال ملحمة البرلس الخالدة، التي ستظل شاهدًا على تلاحم الجيش والشعب في الدفاع عن الوطن وسيادته.

وأضاف أن العيد القومي للمحافظة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في دروس التاريخ واستلهام قيم التضحية والإخلاص والعزيمة من أبناء البرلس الذين سطروا بدمائهم صفحة مضيئة في سجل الوطنية المصرية، مؤكدًا أن تلك الروح البطولية يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة وهي تشارك في بناء الجمهورية الجديدة بعلمها وعملها.

وأشار المفتي إلى أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة كفر الشيخ، تمثل حصن الوعي والفكر الرشيد، مؤكدًا أن مواجهة التطرف والتحديات الفكرية تكون بنشر العلم الصحيح وبناء العقول الواعية، وأن دار الإفتاء المصرية تضع هذا الهدف في صميم رسالتها، من خلال فروعها ومراكزها البحثية التي تسعى لنشر الاعتدال والفهم الصحيح للدين.

كما ثمّن جهود محافظة كفر الشيخ في دعم العمل الدعوي والعلمي، وتعاونها المثمر مع دار الإفتاء المصرية لإنشاء فرع جديد للدار بالمحافظة، ليكون مركز إشعاع علمي ودعوي يقدّم خدمات شرعية متكاملة ويُسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره العميق لمشاركة المفتي في احتفالات العيد القومي، مشيرًا إلى أن وجوده يُعد رسالة دعم واعتزاز لأبناء المحافظة، ومصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء بروح البرلس التي لا تعرف إلا النصر والعطاء، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بانتماء فضيلة المفتي إليها، وتثمن دوره الوطني في نشر الفكر الوسطي المستنير.