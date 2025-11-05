أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجود فارق واضح بين إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترمب في التعامل مع قضية غزة، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية تتسم بقدر من الجرأة في مواقفها.

وقال عبد العاطي في لقائه ببرنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، اليوم الثلاثاء، إن الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف بشأن خرق مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل "أكاذيب لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا التزام القاهرة الكامل بالاتفاقيات الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى التزام مصر بكل مكونات معاهدة السلام وما تنص عليه، طالما الطرف الإسرائيلي ملتزم بها.

وذكر أن «أحداث 7 أكتوبر وكل ما تم ارتكابه من جرائم وفظائع، كان لها انعكاس على العلاقات الثنائية والتواصل».

وشدد على وجود فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام، قائلًا: «المعاهدة قائمة وملزمة للبلدين، والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقًا للمعاهدة».

وأوضح أن مصر حرصت على إبلاغ الجانب الأمريكي بأن «أي ادعاءات بأن مصر خرقت الاتفاقية هي أكاذيب، وأن الأمر لم يحدث على الإطلاق».

وقال: «بتوجيه من الرئيس السيسي، استقبلت المديرة العامة للقوة المتعددة الجنسيات في سيناء، وقالت لي نصًا إن مصر ملتزمة تمامًا بالملاحق الأمنية المرتبطة بمعاهدة السلام، والأمر يرد على أي أكاذيب أو ادعاءات تخرج من أي طرف».

وأشار إلى أن «مصر دائمًا دولة كبرى وتحترم التزاماتها، ولو أبرمت معاهدة سلام مع أي دولة – بما فيها إسرائيل – فلا يمكن أن تخرق المعاهدة طالما التزم الطرف الآخر».

ولفت إلى «حدوث احتقان شديد في العلاقة مع إسرائيل، بسبب الكوارث التي تحدث في قطاع غزة، وبعض الأطراف اليمينة المتطرفة التي تروج لأكاذيب في الإعلام وتنقلها إلى أطراف خارجية».