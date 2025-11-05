وزير الخارجية: لدينا رؤية واضحة لإعادة استخدام ركام غزة في عملية الإعمار

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أن الموقف المصري قاطع بشان مسألة التهجير، قائلًا: «لن نقبل أو نسمح به تحت أي ظرف من الظروف».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن هناك تفهمًا كبيرًا من الولايات المتحدة للطرح المصري ووجهة النظر المصرية.

وقال إن القاهرة تعمل مع الولايات المتحدة لسرعة عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، خاصة مع قرب موسم الشتاء، مشددًا على أهمية توفير ملاذات آمنة للعائلات الفلسطينية، ومعدات رفع الركام.

وأكمل: «هناك 50 مليون طن من الركام، ولدينا رؤية واضحة لإعادة استخدامها في البناء، وهناك 50 ألف فلسطيني يعانون من إصابات بالغة ويحتاجون عمليات معقدة قد تجرى خارج القطاع».

وأشار إلى مناقشة تلك القضايا مع الجانب الأمريكي، موضحًا أن جزءًا منها مطروح في مشروع مجلس الأمن المتعلق بضمانات تحصين اتفاق شرم الشيخ.

وأعرب عن أمله في التوافق على قضايا مجلس السلام وصلاحياته، والقوة الدولية وصلاحياتها في غزة، وكذلك صلاحيات اللجنة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد وجود فارق كبير بين إدارة بايدن وترامب في التعامل مع قضايا المنطقة، مضيفًا: «قبل دخول إدارة ترامب البيت الأبيض، كان هناك تحرك أمريكي فعال من جانب الإدارة أسفر عن الاتفاق المهم الذي تم التوقيع عليه في 19 يناير 2025».

واستطرد: «ترامب قال أريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار في غزة قبل أن أدخل البيت البيضاوي، وقد كان، الاتفاق كان ناجحًا وأسفر عن الإفراج عن 31 رهينة، وإدخال المساعدات، لكن الجانب الإسرائيلي انتهكه في 4 مارس، واستكمل العدوان».