الحاخام الأكبر للسفرديم بإسرائيل يعلن إنشاء لجنة لحل أزمة التجنيد الإجباري للحريديم

أعلن الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين في إسرائيل "السفارديم"، يتسحاق يوسف، إنشاء لجنة تختص بتقنين وضع طلاب المدارس والمعاهد الدينية فيما يخص قضية التجنيد الإجباري، وتعمل تحت إشراف مجلس حكماء التوراة في إسرائيل.

وقال يتسحاق يوسف، اليوم الثلاثاء: "نعمل ونسعى بكل وسيلة من أجل تنظيم الوضع القانوني لدارسي التوراة، تحت إشراف لجنة خاصة أُنشئت وعينها مجلس حكماء التوراة"، وفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية.

ويأتي القرار في سياق الجدل الدائر حول قانون التجنيد الإجباري في إسرائيل، حيث أصدرت المحكمة العليا في يونيو 2024 قرارا يُلزم الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين) بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بعدما كانوا يُعفون منها سابقا نظرًا لتعارضها مع بعض طقوس وعادات طائفتهم.

وعارض الحاخامات هذا القرار، معللين بأنه يجب مساعدة طلاب المعاهد الدينية وتشجيعهم على العلم من خلال توفير الوقت والظروف المناسبة لهم، وذلك عبر إلغاء قرار المحكمة العليا وإعفائهم من التجنيد الإجباري.

ويهدف يتسحاق يوسف من إنشاء اللجنة إلى التفاهم مع المحكمة العليا والحكومة في تل أبيب لإلغاء القرار.

وكان يوسف قد هدد في أكتوبر الماضي بمغادرة حزبه "شاس" (الحزب الديني المتطرف) الائتلاف الحاكم إذا لم يتم إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري.