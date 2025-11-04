الهلال الأحمر السوداني: استقبال 7500 نازح من دارفور وشمال كردفان

أعلن الهلال الأحمر السوداني، الثلاثاء، أن مخيمه في مدينة الدَّبَّة بالولاية الشمالية، استقبل 7 آلاف و500 نازح من ولايتي شمال كردفان (وسط) وشمال دارفور (غرب) جراء هجمات قوات الدعم السريع التي طالت آلاف المدنيين بالولايتين.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلت بها الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة السيد عبد الله، كشفت خلالها عن أعداد النازحين الذين تعاملت معهم الجمعية وحجم المساعدات التي قدمتها لهم لتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وقبل نحو أسبوع، استولت "الدعم السريع" على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وتفاقمت معاناة النازحين من "الفاشر" الذين يقدرون بالآلاف، جراء انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية، وفق المنظمات الدولية التي لا زالت تطلق تحذيراتها من الكارثة الإنسانية في المدينة ومحيطها.

وقالت السيد عبد الله إن "150 متطوعا من الهلال الأحمر السوداني، أعد مخيما في مدينة الدبة لاستقبال النازحين من ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور".

وأضافت: "تم استقبال 7 آلاف و500 نازح بمخيم الدبة، وتم تقسيم المتطوعين إلى عدة فرق لتقديم الوجبات الجاهزة، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات الأخرى".

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر قدّم مساعدات غذائية في عدد من محليات ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور.

وأردفت: "وزعنا مساعدات غذائية في محلية اللَّعيت جار النبي بولاية شمال دارفور، استفادت منها 53 ألفا و781 أسرة من النازحين وسكان المنطقة، بكمية بلغت 1750 طنا متريا من المواد الغذائية".

وأوضحت أن المساعدات "شملت الأكلات الجاهزة والوجبات التعويضية للأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، بدعم من برنامج الأغذية العالمي".

وتابعت: "وفي منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، نزحت حوالي 5 آلاف و482 أسرة من الفاشر، استقبلهم متطوعو الهلال الأحمر السوداني، حيث تُقدَّم لهم الوجبات الغذائية الجاهزة بالجهد الذاتي عبر التكايا (المطابخ الجماعية) التي يشرف عليها متطوعو الهلال الأحمر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية اعتزامها "تقديم رؤية حول تسهيل وصول المساعدات ودعم العمل الإنساني واستعادة الأمن والسلام في كل أرجاء السودان وتكليف لجنة خاصة لإعداد هذه الرؤية".

وما زالت ولاية شمال كردفان تشهد نزوحا مستمرا جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، حيث بلغ عدد النازحين من الولاية أكثر من 38 ألف نازح، وفق آخر إحصائية أصدرتها منظمة الهجرة الدولية، الأحد.

بينما أعلنت المنظمة الدولية الأحد، نزوح نحو 71 ألفا من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور، منذ استيلاء "قوات الدعم السريع" على المدينة قبل نحو أسبوع.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.