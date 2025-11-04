﻿متحدث أممي: أطفال السودان يموتون يوميا لأسباب قابلة للوقاية

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ريكاردو بيريس، الثلاثاء، إن الأطفال في السودان يموتون يوميا لأسباب يمكن الوقاية منها، مثل الأمراض، ونقص المياه الآمنة، وغياب إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى استمرار الاشتباكات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح بيريس أن السودان يواجه أكبر أزمة غذائية في العالم.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3.2 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد بالسودان، فيما يعاني أكثر من 772 ألف طفل من سوء تغذية حاد شديد، ما يتطلب علاجا عاجلا لمنع الوفاة.

بدوره، قال ليندماير أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أكد وجود مجاعة في الفاشر، التي تشهد اشتباكات في السودان، وفي كادوقلي جنوبي كردفان.

وأضاف أن 20 منطقة أخرى في السودان معرضة لخطر المجاعة.

وتابع "التقديرات تشير إلى أن نحو 21.2 مليون شخص في السودان، أي 45% من السكان، سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر 2025".

- الصراع في السودان وانتهاكات قوات الدعم السريع

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 صراعا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع المدعومة من جهات خارجية.

وبعد قتال عنيف، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور غربي البلاد في 26 أكتوبر الماضي.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها عناصر من قوات الدعم السريع، لحظات تهجير المدنيين قسرا، وقتل وتعذيب عدد كبير من الأشخاص العزَّل في المدينة التي فر منها عشرات الآلاف من الأشخاص.