الجامعة العربية: نرحب بالمقترح الأمريكي لتطبيق هدنة إنسانية في السودان وندعو الأطراف لقبوله

قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ترحب بالمقترح الأمريكي لتطبيق هدنة إنسانية في السودان، داعيًا أطراف النزاع إلى قبوله لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن موقف الأمين العام منذ بدء الأزمة السودانية في أبريل 2023 تمحور حول ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أولى.

وشدد على أن «هذه الحرب يصعب حسمها بصورة عسكرية، وأن النزاع لا يمكن حله إلا عبر تسوية سياسية»، مستعرضًا ثوابت موقف الجامعة العربية بالوقوف مع وحدة السودان، وتكامل ترابه الوطني، ووحدة مؤسساته، ورفض أي كيانات موازية.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على وقف إطلاق النار في السودان بسبب طول النزاع، وما تمخض عنه من أهوال إنسانية آخرها في الفاشر، منوهًا أن «النزاع يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتسبب في أكبر أزمة نزوح».

ونوه أن الوضع في السودان معقد للغاية، مثمنًا انخراط اللجنة الرباعية لمحاولة حلحلة مواقف الجيش السوداني والدعم السريع، والتي ازدادت تعقيدًا بعد ما جرى في الفاشر.

وكشف كواليس اجتماع كبير مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، مع الأمين العام، مضيفًا: «كان إيجابيًا لأن الأمين أحمد أبو الغيط لمس لدى المبعوث الأمريكي التزامًا حقيقيًا بالاستمرار في متابعة الملف الصعب والمعقد، وبما يعكس نوايا الرئيس الأمريكي في اغتنام فرصة (مزاج التسويات) بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق اختراقات أخرى».

ومنذ أسبوع، يوجد وفدان من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع في واشنطن، حيث تسلما مقترحا من الإدارة الأمريكية بشأن هدنة إنسانية تستمر 3 أشهر، ويتم خلالها فتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وقال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشئون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار إنساني في السودان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن المحادثات مع طرفي الصراع تسير بتقدم ملحوظ رغم التعقيدات الميدانية.