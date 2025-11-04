مكتب نتنياهو يعلن تسلم إسرائيل جثمان رهينة من الصليب الأحمر في غزة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسلم إسرائيل مساء الثلاثاء، جثمان رهينة من الصليب الأحمر في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجثمان سُلِّم إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك داخل قطاع غزة، ومن المقرر أن ينقل من هناك إلى إسرائيل.

وأوضح أن الجثمان سيُنقل بعد ذلك إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وسيتم إبلاغ عائلته رسميًا بعد إنهاء إجراءات التعرف على الجثمان.

وقالت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الثلاثاء، إنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي كان محتجزاً في قطاع غزة.

وأعلنت القسّام العثور على الجثمان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما سمحت إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وأكدت في بيانها أن «دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها».

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، إنه مستعد للنظر في إطلاق سراح نحو 200 من عناصر حماس المحاصرين في رفح، مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي هدار جولدين فقط.

وكشفت مصادر في حماس عن محادثات مكثفة تجري بوساطة جهات مختلفة، بهدف تحرير عشرات العناصر من كتائب القسام، المحاصرين في أنفاق بمنطقتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور على خلفية تصريح نتنياهو أمس بأن «هناك جيوبًا لحماس في أجزاء من غزة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية»، مضيفًا أن هذه الجيوب، وخاصة في معاقل حماس في رفح وخان يونس، سيتم «القضاء عليها»، على حد تعبيره.