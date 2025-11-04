المغرب يكشف عن أول سيارة كهربائية محلية

كشفت شركة "نيو موتورز" المغربية، الثلاثاء، عن أول سيارة كهربائية صغيرة بصناعة محلية 100 بالمئة.

أفاد بذلك الرئيس التنفيذي للشركة نسيم بلخياط، على هامش اليوم الوطني للصناعة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات) الاثنين والثلاثاء بالرباط.

وأضاف بلخياط في كلمة أن الشركة "أطلقت على هذه السيارة (DIAL-E)، وهي الأولى بصناعة مغربية 100%".

وتعتبر هذه السيارة الكهربائية هي الأولى محلية الصنع، بعد إعلان شركة فرنسية إنتاج سيارة مماثلة في المغرب تحت اسم "Ami" في وقت سابق.

ووفق المتحدث، فإن "شحن بطارية السيارة يتطلب ساعتين، ما سيمكنها من السير لمسافة 150 كيلومترا، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة".

وذكر بلخياط أن تسويق السيارة "سيكون عام 2026"، مضيفا أن الشركة "تستهدف السوقين الأوروبية والأمريكية".

وأوضح أن الشركة "خططت لإنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية سنويا"، مضيفا أن سعرها "يبدأ من 100 ألف درهم مغربي (10 آلاف دولار)".

وتم تأسيس "نيو موتورز" عام 2017، هي متخصصة في صناعة السيارات، حيث بدأت الإنتاج عام 2023 في مصنع بضواحي الرباط.

وفي 21 ديسمبر 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنويا.

كما أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة رياض مزور.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر 2024، بدء تسويق سيارة "هجينة" مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.