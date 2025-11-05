إغلاق مؤقت لمطار لويفيل الأمريكي بعد تحطم طائرة شحن

أعلنت السلطات الأمريكية إغلاقًا مؤقتًا لمطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي، وذلك عقب حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لويفيل، دون أن توضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى الحادث، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع التحطم فور وقوعه.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة لويفيل أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات تلقت أكثر من 20 بلاغًا من سكان المناطق القريبة من المطار بعد لحظات من وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتأمين المنطقة ومتابعة الموقف الصحي للمصابين.

وأضاف المتحدث أن إدارة المطار قررت تعليق الرحلات بشكل مؤقت كإجراء احترازي لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ والتأكد من سلامة الممرات الجوية، مؤكدًا أن فرق التحقيق التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل باشرت مهامها لتحديد ملابسات الواقعة.



يُذكر أن مطار لويفيل محمد علي الدولي يُعد من أكبر مراكز شحن الطرود التابعة لشركة UPS في الولايات المتحدة، ويشهد حركة طيران كثيفة على مدار الساعة، ما يجعل الحادث محور متابعة واسعة من وسائل الإعلام والجهات التنظيمية في قطاع الطيران الأمريكي.