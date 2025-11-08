ترامب: لا أزال أفضل لقاء بوتين في بودابست

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يفضل بودابست كمكان لاجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك رغم نفي واشنطن والكرملين وجود محادثات وشيكة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تربطه ببوتين علاقات ودية، "إذا كنا سنلتقي، أود أن يكون ذلك في بودابست".

ولم يذكر ترامب سببًا لاختيار العاصمة المجرية.

واقترح الزعيم الأمريكي المحادثات لأول مرة في منتصف أكتوبر الماضي، حيث عرض لقاء قمة في بودابست خلال أسبوعين.

ولكن الاتصالات الأمريكية اللاحقة مع موسكو أظهرت تمسك موسكو بمطالبها المتطرفة تجاه أوكرانيا، مما دفع ترامب لتأجيل المحادثات إلى أجل غير مسمى.