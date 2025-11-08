 ترامب: لا أزال أفضل لقاء بوتين في بودابست - بوابة الشروق
السبت 8 نوفمبر 2025 12:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟


النتـائـج تصويت

ترامب: لا أزال أفضل لقاء بوتين في بودابست

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 11:48 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يفضل بودابست كمكان لاجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك رغم  نفي واشنطن والكرملين وجود محادثات وشيكة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تربطه ببوتين علاقات ودية، "إذا كنا سنلتقي، أود أن يكون ذلك في بودابست".

ولم يذكر ترامب سببًا لاختيار العاصمة المجرية.

واقترح الزعيم الأمريكي المحادثات لأول مرة في منتصف أكتوبر الماضي، حيث عرض لقاء قمة في بودابست خلال أسبوعين.

ولكن الاتصالات الأمريكية اللاحقة مع موسكو أظهرت تمسك موسكو بمطالبها المتطرفة تجاه أوكرانيا، مما دفع ترامب لتأجيل المحادثات إلى أجل غير مسمى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك