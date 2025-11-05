قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «القلوب تدمى لما يحدث من مجازر وانتهاكات سافرة لأبسط حقوق الإنسان في السودان».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «كل تلك المجازر والفظائع والترويع للمدنيين أمر لا يمكن القبول به، ولابد من إدانته بأشد العبارات».

وأوضح أن «الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة»، منوهًا أن «هذه الأزمة بدأت منذ أبريل 2023، واقتربت من 3 سنوات».

وأكمل: «الحسم العسكري لن يؤدي إلى إغلاق الملف، بل مزيد من قتل المدنيين وتدمير مقدرات الشعب السوداني الشقيق وفرص تقسيم السودان، وهو خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح بحدوثه».

وأكد مواصلة التحركات السياسية الواضحة لإيجاد تسوية للأزمة السودانية، في إطار إعلان اللجنة الرباعية الصادر في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن «هذا الطرح الوحيد القائم للأزمة الحالية في السودان، والذي يتحدث عن 3 محطات في خارطة الطريق: هدنة إنسانية فورية، تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تقود إلى عملية سياسية لا تقصي أحدًا».

وواصل: «بعض الأطراف تتوهم إمكانية فرض إرادتها، لكن هذا أمر غير عملي وغير واقعي ولن يحدث، يجب أن نتحدث بشكل قوي عن الحل السياسي في أقرب وقت ممكن، لأن خيار التقسيم يؤدي إلى كوارث».